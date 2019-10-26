Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний вирок Федерального суду присяжних проти злочинного угруповання з Китаю, яке заподіяло шкоди Apple на суму близько $6,1 млн.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:20
Китайці 8 років обманювали Apple
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Дивися повний текст Китайці 8 років обманювали Apple.
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:20
Компания Apple вообще не имеет заводов по производству своей техники. Поэтому для производства нанимает контрактных производителей, в основном компанию foxconn. Поэтому нет никаких подделок высокого уровня, вся их продукция и есть подделка.
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