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Китайці 8 років
обманювали Apple

Китайці 8 років обманювали Apple
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:20

Китайці 8 років обманювали Apple

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний вирок Федерального суду присяжних проти злочинного угруповання з Китаю, яке заподіяло шкоди Apple на суму близько $6,1 млн.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:20

Компания Apple вообще не имеет заводов по производству своей техники. Поэтому для производства нанимает контрактных производителей, в основном компанию foxconn. Поэтому нет никаких подделок высокого уровня, вся их продукция и есть подделка.
adikali
 
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