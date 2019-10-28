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Wizz Air пропонує відмовитись
від бізнес-класу в літаках

Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:03

Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках

Пропонуємо до обговорення:
Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнес-класу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:03

Хитрожопые що пипец)). где в этом лоукосте есть бизнес класс? Места возле выхода где ноги уши не зажимают+ приоритет в толпе на посадку? А да еще есть ВИП-услуга это провоз чего то что больше ручной клади)). Все это классно конечно на бизнес-классом называть может только у Wizz Air)). А сокращение выбросов.... это просто перевод авиапарка с Airbus A320 на более новый Airbus A320neo..
Хотя Wizz Air с его новыми Airbus A320neo на порядок безопаснее чем тот же RyanAir с его Boeing 737 MAX особенно после тога как пара Boeing 737 MAX успешно разбилась в прекрасную погоду убив весь экипаж и пассажиров. И одно время Boeing 737 MAX был запрещен к полетам. Жлобы из Boeing доверили разработку ПО индусам... те и разработалиб.. да так, что после взлета при определенных условиях самолет выходил из под контроля и радостно пикировал на встречу с планетой Земля. Парни из Airbus оказались не такие прижимистые поэтому Airbus A320neo избежав кривых ручек индусских программистов летает без фокусов...
Джон
 
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