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Wizz Air пропонує відмовитись
від бізнес-класу в літаках

Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:03

Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках

Пропонуємо до обговорення:
Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнес-класу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.

Дивися повний текст Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:03

Хитрожопые що пипец)). где в этом лоукосте есть бизнес класс? Места возле выхода где ноги уши не зажимают+ приоритет в толпе на посадку? А да еще есть ВИП-услуга это провоз чего то что больше ручной клади)). Все это классно конечно на бизнес-классом называть может только у Wizz Air)). А сокращение выбросов.... это просто перевод авиапарка с Airbus A320 на более новый Airbus A320neo..
Хотя Wizz Air с его новыми Airbus A320neo на порядок безопаснее чем тот же RyanAir с его Boeing 737 MAX особенно после того, как пара Boeing 737 MAX успешно разбилась в прекрасную погоду убив весь экипаж и пассажиров. И одно время Boeing 737 MAX был запрещен к полетам. Жлобы из Boeing доверили разработку ПО индусам... те и разработали..б.. да так, что после взлета при определенных условиях самолет выходил из под контроля и радостно пикировал на встречу с планетой Земля. Парни из Airbus оказались не такие прижимистые поэтому Airbus A320neo избежав кривых ручек индусских программистов летает без фокусов...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54

  Джон написав:Жлобы из Boeing доверили разработку ПО индусам...

Это нормальная практика отдавать часть разработки программного обеспечения на аутсорс. А выражение, что американские светлые головы значительно умнее индийских - обычный нацизм.
Например, можете посмотреть в настройках своего телефона, лицензии на ПО, узнаете сколько сотен команд программистов принимало участие в разработке вашего телефона. А самолёт - значительно более технически сложное устройство, чем телефон
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:11

Re: Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках

  safonovstanislav написав:А выражение, что американские светлые головы значительно умнее индийских - обычный нацизм.
нет это просто констатация факта...а вот считать что если кто то умнее кого то это нацизм ... вот это полная чушь..Впрочем мне все равно.. для себя если есть выбор я стараюсь покупать билет там, где полет совершается на Airbus а не Boeing и уж тем более на ТУ или мега крутом Sukhoi Superjet 100). Хотя ради справедливости в Sukhoi Superjet 100 не летал и желания заниматься экстримом не испытываю...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 02:04

  safonovstanislav написав:
  Джон написав:Жлобы из Boeing доверили разработку ПО индусам...

Это нормальная практика отдавать часть разработки программного обеспечения на аутсорс. А выражение, что американские светлые головы значительно умнее индийских - обычный нацизм.
Например, можете посмотреть в настройках своего телефона, лицензии на ПО, узнаете сколько сотен команд программистов принимало участие в разработке вашего телефона. А самолёт - значительно более технически сложное устройство, чем телефон


Про индусов просто отмазку придумали. Не будут же они говорить, что в требованиях не было описано как нужно обрабатывать сигналы от датчиков в случае неисправности одного из них или обоих. Короче сами прoeбaли, угробили три сотни людей, а теперь индусы виноваты.
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