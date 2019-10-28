Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнес-класу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.
Дивися повний текст Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:03
Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках.
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:03
Хитрожопые що пипец)). где в этом лоукосте есть бизнес класс? Места возле выхода где ноги уши не зажимают+ приоритет в толпе на посадку? А да еще есть ВИП-услуга это провоз чего то что больше ручной клади)). Все это классно конечно на бизнес-классом называть может только у Wizz Air)). А сокращение выбросов.... это просто перевод авиапарка с Airbus A320 на более новый Airbus A320neo..
Хотя Wizz Air с его новыми Airbus A320neo на порядок безопаснее чем тот же RyanAir с его Boeing 737 MAX особенно после того, как пара Boeing 737 MAX успешно разбилась в прекрасную погоду убив весь экипаж и пассажиров. И одно время Boeing 737 MAX был запрещен к полетам. Жлобы из Boeing доверили разработку ПО индусам... те и разработали..б.. да так, что после взлета при определенных условиях самолет выходил из под контроля и радостно пикировал на встречу с планетой Земля. Парни из Airbus оказались не такие прижимистые поэтому Airbus A320neo избежав кривых ручек индусских программистов летает без фокусов...
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:54
Это нормальная практика отдавать часть разработки программного обеспечения на аутсорс. А выражение, что американские светлые головы значительно умнее индийских - обычный нацизм.
Например, можете посмотреть в настройках своего телефона, лицензии на ПО, узнаете сколько сотен команд программистов принимало участие в разработке вашего телефона. А самолёт - значительно более технически сложное устройство, чем телефон
Додано: Пон 18 лис, 2019 22:11
Re: Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках
нет это просто констатация факта...а вот считать что если кто то умнее кого то это нацизм ... вот это полная чушь..Впрочем мне все равно.. для себя если есть выбор я стараюсь покупать билет там, где полет совершается на Airbus а не Boeing и уж тем более на ТУ или мега крутом Sukhoi Superjet 100). Хотя ради справедливости в Sukhoi Superjet 100 не летал и желания заниматься экстримом не испытываю...
Додано: Вів 19 лис, 2019 02:04
Про индусов просто отмазку придумали. Не будут же они говорить, что в требованиях не было описано как нужно обрабатывать сигналы от датчиков в случае неисправности одного из них или обоих. Короче сами прoeбaли, угробили три сотни людей, а теперь индусы виноваты.
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:42
Так пусть они сами отменят -- а рынок порешает -- нужны эти места людям или нет. А то картельным сговором попахивает...
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:37
Re: Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках
Возможно и такой вариант.... судя по информации проблемы с датчиками возникли в обоих случаях, что закончились авариями Boeing 737 MAX после столкновения/попаданиями птиц в двигатели. К пример Airbus A321 столкнулся с целой стаей птиц возле аэродрома Жуковское..несмотря на многочисленные попадания пернатого отродья в двигатели, те лишь частично потеряли тягу, а потом отказал левый двигатель.. но пилоты самолет все же посадили на кукурузное поле.
Как видим во всех 3 случаях Boeing 737 убил людей а Airbus A321 спас.
Додано: Вів 19 лис, 2019 23:26
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