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750 тис. осіб вже отримали
посвідчення водія терміном...

750 тис. осіб вже отримали посвідчення водія терміном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:17

750 тис. осіб вже отримали посвідчення водія терміном...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Дивися повний текст 750 тис. осіб вже отримали посвідчення водія терміном дії 2 роки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:17

Ото покращили! А еще пусть экзамены по новой пересдают а будут вякать скажите что в усий йивроби так роблядть и цэ вимога МВФ и записана в саглашении аб асацыацыи.
vitali_kalinin
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