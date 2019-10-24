Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Дивися повний текст 750 тис. осіб вже отримали посвідчення водія терміном дії 2 роки.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 20:17
750 тис. осіб вже отримали посвідчення водія терміном...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 750 тис. осіб вже отримали посвідчення водія терміном дії 2 роки.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:29
Оооо, это теплое уютное место для очередного витка коррупции.
«Заготовок карточек нет, приходите ... через пару лет, очень сожалеем»
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