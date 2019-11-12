В Україні підвищувати податки для IT-ФОП з січня 2020 року не планують.
Дивися повний текст В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 03:13
В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році
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Дивися повний текст В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році.
Додано: Вів 19 лис, 2019 03:14
что значит "давить"?! Все платят подоходный а эти наемные работники вдруг как предпрениматели по 3%?! Им платят по 1000$, и явно с введением нормального подоходного они никуда не денутся - со своей штукой в Испанию не переедут, и их работадатель тоже явно никуда не денется, в условной Испании за туже работу надо 4 штуки платить. Просто востановить социальную справедливость - людей в наших школах-вузах нахаляву учат, они потом на заграницу работют а налог не платят, продавщица в кафе для айтишников со своих 10к значит платить, а эти со своих 30к нет.
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