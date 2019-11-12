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В уряді розповіли, чи піднімуть
податки для ФОП у 2020 році

В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 03:13

В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
В Україні підвищувати податки для IT-ФОП з січня 2020 року не планують.

Дивися повний текст В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 03:14

что значит "давить"?! Все платят подоходный а эти наемные работники вдруг как предпрениматели по 3%?! Им платят по 1000$, и явно с введением нормального подоходного они никуда не денутся - со своей штукой в Испанию не переедут, и их работадатель тоже явно никуда не денется, в условной Испании за туже работу надо 4 штуки платить. Просто востановить социальную справедливость - людей в наших школах-вузах нахаляву учат, они потом на заграницу работют а налог не платят, продавщица в кафе для айтишников со своих 10к значит платить, а эти со своих 30к нет.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 07:07

Если отвлечься от чувства классовой ненависти к "буржуям из ИТ" :), то нужно оценивать прямой и опосредованный вклад ИТ отрасли в экономику государства - как поступление налогов и сборов от айтишников, так и то, что они, грубо говоря, тратят свои деньги в украинских магазинах, аккуратно платят квартплату и т.д. И уже исходя из этого, решать, то ли подимать ставку с увеличением суммы налогов , но с риском, что часть народа переедет а границу или же будет работать"вчерную", то ли оставить как есть
Одатно, боюсь, что такие расчеты никто не делал
PasserBy
 
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