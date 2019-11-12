В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році

Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:39

PasserBy написав: то нужно оценивать прямой и опосредованный вклад ИТ отрасли в экономику государства - как поступление налогов и сборов от айтишников, так и то, что они, грубо говоря, тратят свои деньги в украинских магазинах, аккуратно платят квартплату и т.д. то нужно оценивать прямой и опосредованный вклад ИТ отрасли в экономику государства - как поступление налогов и сборов от айтишников, так и то, что они, грубо говоря, тратят свои деньги в украинских магазинах, аккуратно платят квартплату и т.д.

AlifeSoft написав: Не переедут, оформят payoneer, минималку и субсидию. Заблокировать payoneer можно только с финансовым огораживанием уровня Северной Кореи. Наши чиновники не имеют возможности влиять или контролировать ни IT-шный бизнес, ни движение финансов, так что 5% платят только патриоты IT-шники. Многие и сейчас сидят на пейонирке. Не переедут, оформят payoneer, минималку и субсидию. Заблокировать payoneer можно только с финансовым огораживанием уровня Северной Кореи. Наши чиновники не имеют возможности влиять или контролировать ни IT-шный бизнес, ни движение финансов, так что 5% платят только патриоты IT-шники. Многие и сейчас сидят на пейонирке.

продавец шаурмы и кассир в супермаркете, прикиньте, тоже честно оставляет зароботок в Украине, платит за жилье, но с него берут подоходный, чем наемный работник в большой ит фирме отличается от наемной швеи, почему у него налог меньше?!!это все круто для соло-фрилансеров, типа его не видно, он с лаптопа, но реально большeнство сидит в офисах фирм, а как выводить на чистую воду фирмы - не нужно учить, кроме того, зачем фирме рисковать и оформлять человека с оплатой через Ж? Фирма платит от 1000$, ну будет "сеньер" платить нормальный подоходный, фирме тo что, в чем проблема для фирмы?То что государство платит субсидии не проверяя доходы, это временно, во всем мире проверяют, и за обман штрафуют, с изъятием собственности, и в Украине это прийдет в норму.А цирк с ФОПами пора давно заканчивать, чай не 90е.