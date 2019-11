В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році

Додано: Сер 20 лис, 2019 06:43

Kripo написав: что значит "давить"?! Все платят подоходный а эти наемные работники вдруг как предпрениматели по 3%?! что значит "давить"?! Все платят подоходный а эти наемные работники вдруг как предпрениматели по 3%?!



Предприниматели платят 5% с валюты(+2% ЕСВ), ну и остальную валюту пускают в экономику Украины. Без него пришлось бы IT-шникам организовывать магазины "Березка", а остальные только на советских(украинских) товарах.



Kripo написав: Им платят по 1000$, и явно с введением нормального подоходного они никуда не денутся - со своей штукой в Испанию не переедут Им платят по 1000$, и явно с введением нормального подоходного они никуда не денутся - со своей штукой в Испанию не переедут



Не переедут, оформят payoneer , минималку и субсидию. Заблокировать payoneer можно только с финансовым огораживанием уровня Северной Кореи. Наши чиновники не имеют возможности влиять или контролировать ни IT-шный бизнес, ни движение финансов, так что 5% платят только патриоты IT-шники. Многие и сейчас сидят на пейонирке. Предприниматели платят 5% с валюты(+2% ЕСВ), ну и остальную валюту пускают в экономику Украины. Без него пришлось бы IT-шникам организовывать магазины "Березка", а остальные только на советских(украинских) товарах.Не переедут, оформят, минималку и субсидию. Заблокировать payoneer можно только с финансовым огораживанием уровня Северной Кореи. Наши чиновники не имеют возможности влиять или контролировать ни IT-шный бизнес, ни движение финансов, так что 5% платят только патриоты IT-шники. Многие и сейчас сидят на пейонирке.

