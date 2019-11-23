В Україні підвищувати податки для IT-ФОП з січня 2020 року не планують.
Дивися повний текст В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 03:13
В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 році.
Додано: Вів 19 лис, 2019 03:14
что значит "давить"?! Все платят подоходный а эти наемные работники вдруг как предпрениматели по 3%?! Им платят по 1000$, и явно с введением нормального подоходного они никуда не денутся - со своей штукой в Испанию не переедут, и их работадатель тоже явно никуда не денется, в условной Испании за туже работу надо 4 штуки платить. Просто востановить социальную справедливость - людей в наших школах-вузах нахаляву учат, они потом на заграницу работют а налог не платят, продавщица в кафе для айтишников со своих 10к значит платить, а эти со своих 30к нет.
Додано: Вів 19 лис, 2019 07:07
Если отвлечься от чувства классовой ненависти к "буржуям из ИТ" , то нужно оценивать прямой и опосредованный вклад ИТ отрасли в экономику государства - как поступление налогов и сборов от айтишников, так и то, что они, грубо говоря, тратят свои деньги в украинских магазинах, аккуратно платят квартплату и т.д. И уже исходя из этого, решать, то ли подимать ставку с увеличением суммы налогов , но с риском, что часть народа переедет а границу или же будет работать"вчерную", то ли оставить как есть
Одатно, боюсь, что такие расчеты никто не делал
Додано: Сер 20 лис, 2019 06:43
Предприниматели платят 5% с валюты(+2% ЕСВ), ну и остальную валюту пускают в экономику Украины. Без него пришлось бы IT-шникам организовывать магазины "Березка", а остальные только на советских(украинских) товарах.
Не переедут, оформят
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:39
Re: В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 р
продавец шаурмы и кассир в супермаркете, прикиньте, тоже честно оставляет зароботок в Украине, платит за жилье, но с него берут подоходный, чем наемный работник в большой ит фирме отличается от наемной швеи, почему у него налог меньше?!!
это все круто для соло-фрилансеров, типа его не видно, он с лаптопа, но реально большeнство сидит в офисах фирм, а как выводить на чистую воду фирмы - не нужно учить, кроме того, зачем фирме рисковать и оформлять человека с оплатой через Ж? Фирма платит от 1000$, ну будет "сеньер" платить нормальный подоходный, фирме тo что, в чем проблема для фирмы?
То что государство платит субсидии не проверяя доходы, это временно, во всем мире проверяют, и за обман штрафуют, с изъятием собственности, и в Украине это прийдет в норму.
А цирк с ФОПами пора давно заканчивать, чай не 90е.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:22
Проблем нет, если фирма вместо 5 тыс$ согласна платить сеньору 8 тыс$, компенсируя налоги. А вот если на одном есте сеньор будет получать 3 тыс на руки белыми, а в другом 5 тыс$ серыми (минималка + пейонирка) то многие сеньоры скажутся не такими уж и патриотами.
Ну и вывести фирму с пейониркой на чистую воду в разы сложнее, так как это офшор, минимально отличающийся от Ахметовских (все денежные потоки и бизнес вне Украины), а стало быть, в процессе придется розкуркулить всех олигархов, что невозможно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:47
Re: В уряді розповіли, чи піднімуть податки для ФОП у 2020 р
да, "в разы сложнее", заходишь в офис и проверяешь документы, прям неуловимые мстители, в ресторане так значит можно людей посчитать а офисе невозможно - "пионёрка". Штрафуешь фирму, и все, во всем мире наемные рабочие платят подоходный а в Украине "особая ситуация" - люди в офисах на "пионерке" сидят, как в шапках невидимках.
я уже не хочу даже эту пионерку обсуждать - или через наш же банк выводишь, а значит человeка видно или в Польшу ездить, а еще по 3% налога этой вот пионерке отстегивать, нафиг Украине врачи и учителя?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:00
А чуть подробнее можно? -- "проверяешь документы" на предмет чего?
Вот зашли такие маски-шоу в любой коворкинг -- и давай документы проверять: "ты что тут делаешь? -- работаю на дядю. а ты? -- тоже самое, но дядя -- другой".
Я, кстати, и в МакДаках людей с компами видел -- туда тоже маски-шоу отправлять?
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