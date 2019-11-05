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Оператор виробництва в
Словаччині - вакансія безплатна

Оператор виробництва в Словаччині - вакансія безплатна
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:17

Оператор виробництва в Словаччині - вакансія безплатна

Доброго дня, актуальна вакансія на автомобільному заводі
Zavar ( приїзд у Трнаву)
Виробництво деталей для автомобільної промисловості
Офіційне працевлаштування!
Вимоги:
- чоловіки до 50 років;
- біометричний паспорт;
- довідка про несудимість з апостилем;
- або готовий побут.
Умови роботи:
- офіційне працевлаштування;
- ставка оплата 800 евро/ місяць 160 годин. Є можливість понаднормових годин (додаткові приплатки за працю вночі та індивідуальні результати);
-проживання у гуртожитку по 1-2 особи в кімнаті, для сімейних пар окремі кімнати (300EUR житло 150 EUR оплачує фірма, 150 EUR працівник)
- доїзд до роботи на фірмовому автобусі.
Основні обов'язки:
Ручна або механічна збірка деталей салону легкових автомобілів,
Монтаж та логістика.

Оформлення документів працівникові буде оплачувати фірма. Вакансія безкоштовна. Співбесіда у середу 20.11 о 8 ранку. Якщо цікавить вакансія, повідомте, запишу на співбесіду.
ianabulygina
 
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