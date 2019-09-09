У Китаї зробили копію Range Rover, в 10 разів дешевшу...
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Китайський автопром взявся за випуск Range Rover. Копію преміального позашляховика випустила компанія Hanlong Auto. Клон з Піднебесної коштує в 10 разів дешевше від оригіналу.
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У Китаї зробили копію Range Rover, в 10 разів дешевшу від оригіналу (фото)
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:33
Как интересно )))
"Клон из Поднебесной стоит в 10 раз дешевле оригинала..."
https://landrover.kh.ua/vehicles/new-di ... index.html
Я почему-то насчитал всего в два )))
Фоинансовый портал....
nikitash
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:52
nikitash
гумманитарии не должны уметь пользоваться калькулятором
smart_analyst2017
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