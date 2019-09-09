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У Китаї зробили копію Range
Rover, в 10 разів дешевшу...

У Китаї зробили копію Range Rover, в 10 разів дешевшу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:33

У Китаї зробили копію Range Rover, в 10 разів дешевшу...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський автопром взявся за випуск Range Rover. Копію преміального позашляховика випустила компанія Hanlong Auto. Клон з Піднебесної коштує в 10 разів дешевше від оригіналу.

Дивися повний текст У Китаї зробили копію Range Rover, в 10 разів дешевшу від оригіналу (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:33

Как интересно )))
"Клон из Поднебесной стоит в 10 раз дешевле оригинала..."
https://landrover.kh.ua/vehicles/new-di ... index.html
Я почему-то насчитал всего в два )))

Фоинансовый портал....
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:52

nikitash
гумманитарии не должны уметь пользоваться калькулятором
smart_analyst2017
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