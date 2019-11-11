Одним з пріоритетних завдань Уряду називають максимальне сприяння українцям у відкритті власної справи.
Дивися повний текст Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:12
Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам.
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:12
Сначала обилетили всех ФОПов РРО, а теперь в качестве милости будут думать не снизить ли немного штрафные санкции, которые только что своими пальцами в этом же законе и повысили.
Лживые ребята.
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