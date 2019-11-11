RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд повідомив, як
допомагатиме ФОПам

Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:12

Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам

Пропонуємо до обговорення:
Одним з пріоритетних завдань Уряду називають максимальне сприяння українцям у відкритті власної справи.

Дивися повний текст Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91928
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:12

Сначала обилетили всех ФОПов РРО, а теперь в качестве милости будут думать не снизить ли немного штрафные санкции, которые только что своими пальцами в этом же законе и повысили.
Лживые ребята.
freeze
4
 
Повідомлень: 13547
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3762 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:54

  freeze написав:Сначала обилетили всех ФОПов РРО, а теперь в качестве милости будут думать не снизить ли немного штрафные санкции, которые только что своими пальцами в этом же законе и повысили.
Лживые ребята.

В статье вижу как хотят заманить новых в кабалу.
p_a_l
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:57

  freeze написав:Сначала обилетили всех ФОПов РРО, а теперь в качестве милости будут думать не снизить ли немного штрафные санкции, которые только что своими пальцами в этом же законе и повысили.
Лживые ребята.

Старая классика -- с такими друзьями (помощью) никаких врагов не нужно...
_hunter
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:07

По сравнению с тем, как собрались помогать фермерам - ФОПы нежелательный класс, видать
denis_shirman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 02.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Разумков повідомив, коли має бути відкритий ринок землі
R2 » Вів 19 лис, 2019 10:58
1 30
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 10:58
Alex2007
НБУ повідомив свою позицію щодо порушень при видачі...
R2 » Чет 14 лис, 2019 16:34
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 16:34
MByte
ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...
R2 » Пон 11 лис, 2019 19:56
5 399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 22:06
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78747)
19.11.2019 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.