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Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Одним з пріоритетних завдань Уряду називають максимальне сприяння українцям у відкритті власної справи.
Дивися повний текст Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам
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R2
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:12
Сначала обилетили всех ФОПов РРО, а теперь в качестве милости будут думать не снизить ли немного штрафные санкции, которые только что своими пальцами в этом же законе и повысили.
Лживые ребята.
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freeze
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:54
freeze написав:
Сначала обилетили всех ФОПов РРО, а теперь в качестве милости будут думать не снизить ли немного штрафные санкции, которые только что своими пальцами в этом же законе и повысили.
Лживые ребята.
В статье вижу как хотят заманить новых в кабалу.
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p_a_l
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:57
freeze написав:
Сначала обилетили всех ФОПов РРО, а теперь в качестве милости будут думать не снизить ли немного штрафные санкции, которые только что своими пальцами в этом же законе и повысили.
Лживые ребята.
Старая классика -- с такими друзьями (помощью) никаких врагов не нужно...
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_hunter
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:07
По сравнению с тем, как собрались помогать фермерам - ФОПы нежелательный класс, видать
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denis_shirman
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:04
0% налога, это круто. Тогда будет логично, если этот ФОП учиться и лечиться пойдет к такому же ФОПу. И вообще, нужно перейти на натуральное ведение хозяйства. А пенсии, ну то такое..
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astatempo
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:13
astatempo написав:
0% налога, это круто. Тогда будет логично, если этот ФОП учиться и лечиться пойдет к такому же ФОПу. И вообще, нужно перейти на натуральное ведение хозяйства. А пенсии, ну то такое..
ЕСВ это не налог, и пенсии не причём, ЕСВ платится по любому, так что какое то обещание в виде ноля, это относится к единому налогу, который у первой группы очень маленький.
Может его действительно проще отменить, чем администрировать. Хотя сомневаюсь, что такое примут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:25
astatempo написав:
0% налога, это круто. Тогда будет логично, если этот ФОП учиться и лечиться пойдет к такому же ФОПу. И вообще, нужно перейти на натуральное ведение хозяйства. А пенсии, ну то такое..
Я вас сейчас сильно удивлю, похоже, но именно так и происходит -- контрактное обучение в ВУЗе -- часто за пределами страны, частные клиники...
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:01
Вчитель чомусь платить податки від своєї маленької зп а Фоп самі хитрі?
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vitaliygoodlife
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:57
vitaliygoodlife написав:
Вчитель чомусь платить податки від своєї маленької зп а Фоп самі хитрі?
Это уже раз 100 перетерли -- со своей зарплаты учитель платит АЖ 1200 гривен (условно) а хитрый ФОП -- ВСЕГО ЛИШЬ 12000 (тоже условно).
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