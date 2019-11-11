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Уряд повідомив, як
допомагатиме ФОПам

Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:01

Re: Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам

vitaliygoodlife написав:Вчитель чомусь платить податки від своєї маленької зп а Фоп самі хитрі?


Где вы видели учителя, платящего налоги из зарплаты.
За него платит бухгалтерия из налогов, которые уплатили другие люди, из госбюджета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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