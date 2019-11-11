vitaliygoodlife написав:Вчитель чомусь платить податки від своєї маленької зп а Фоп самі хитрі?
Где вы видели учителя, платящего налоги из зарплаты.
За него платит бухгалтерия из налогов, которые уплатили другие люди, из госбюджета.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 16:01
Re: Уряд повідомив, як допомагатиме ФОПам
Где вы видели учителя, платящего налоги из зарплаты.
За него платит бухгалтерия из налогов, которые уплатили другие люди, из госбюджета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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