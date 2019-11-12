Згідно з постановою суду у справі № 757/59245/19-к, через ці сайти здійснювався продаж наркотиків.
Дивися повний текст Суд зобов'язав найбільших провайдерів заблокувати майже 70 сайтів.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:53
Суд зобов'язав найбільших провайдерів заблокувати майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд зобов'язав найбільших провайдерів заблокувати майже 70 сайтів.
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:53
Это как с вконтактами? Или полетами в Россию? Прямиком нельзя, но через Беларусь можно.
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