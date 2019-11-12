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Суд зобов'язав найбільших
провайдерів заблокувати майже...

Суд зобов'язав найбільших провайдерів заблокувати майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:53

Суд зобов'язав найбільших провайдерів заблокувати майже...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з постановою суду у справі № 757/59245/19-к, через ці сайти здійснювався продаж наркотиків.

Дивися повний текст Суд зобов'язав найбільших провайдерів заблокувати майже 70 сайтів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:53

Это как с вконтактами? Или полетами в Россию? Прямиком нельзя, но через Беларусь можно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:57

А доказательства есть?
И что за сайты?
blueiceua
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