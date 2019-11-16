Нові норми законодства щодо фізичних осіб - підприємців ухвалені не для наповнення доходної частини бюджету. Від введення їх у дію виграє чесний малий бізнес.
Дивися повний текст Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:56
Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми.
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:56
Де набрали цих зелених дегенератів, що "морщать лобіки", стараючись видати щось розумне, але доходи від прибутків не відрізняють(((
"прибуток більший, ніж ліміти в його групі"
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:01
Re: Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми
У них не з цим проблеми - а з мовою ...
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:15
Cris, Маркарова еще Пороховская, если не ошибаюсь. Странно, что ее оставили, но и не назначали
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:43
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