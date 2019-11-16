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Маркарова пояснила, у яких
ФОПів можуть бути проблеми

Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:56

Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми

Пропонуємо до обговорення:
Нові норми законодства щодо фізичних осіб - підприємців ухвалені не для наповнення доходної частини бюджету. Від введення їх у дію виграє чесний малий бізнес.

Дивися повний текст Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:56

Де набрали цих зелених дегенератів, що "морщать лобіки", стараючись видати щось розумне, але доходи від прибутків не відрізняють(((
"прибуток більший, ніж ліміти в його групі"
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:01

Re: Маркарова пояснила, у яких ФОПів можуть бути проблеми

У них не з цим проблеми - а з мовою ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:15

Cris, Маркарова еще Пороховская, если не ошибаюсь. Странно, что ее оставили, но и не назначали
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:43

  Cris написав:Де набрали цих зелених дегенератів, що "морщать лобіки", стараючись видати щось розумне, але доходи від прибутків не відрізняють(((
"прибуток більший, ніж ліміти в його групі"

Не злитесь, если не можете понять, что при едином налоге, доход и прибыль - это тождественные понятия.
astatempo
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