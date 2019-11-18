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Разумков повідомив, коли має
бути відкритий ринок землі

Разумков повідомив, коли має бути відкритий ринок землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:58

Разумков повідомив, коли має бути відкритий ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, так званий ринок землі повинен бути відкритий восени 2020 року.

Дивися повний текст Разумков повідомив, коли має бути відкритий ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:58

"По состоянию на сегодня речь идет о том, что так называемый рынок земли будет открыт осенью 2020 года… "

вот именно, будет открыт ТакНазываемый рынок. Почти так же как и рынок газа, рынок електроенергии. Так что пан спикер не ошибся в определениях. :?
Alex2007
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