За його словами, так званий ринок землі повинен бути відкритий восени 2020 року.
Дивися повний текст Разумков повідомив, коли має бути відкритий ринок землі.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:58
Разумков повідомив, коли має бути відкритий ринок землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Разумков повідомив, коли має бути відкритий ринок землі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:58
вот именно, будет открыт ТакНазываемый рынок. Почти так же как и рынок газа, рынок електроенергии. Так что пан спикер не ошибся в определениях.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:00
не раньше чем после референдума.
Без референдума это будет просто дерибан
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