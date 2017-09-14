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Скільки буде коштувати
газ наступного року

Скільки буде коштувати газ наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:27

Скільки буде коштувати газ наступного року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Дивися повний текст Скільки буде коштувати газ наступного року.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:27

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