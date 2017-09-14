Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
Дивися повний текст Скільки буде коштувати газ наступного року.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:27
Скільки буде коштувати газ наступного року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки буде коштувати газ наступного року.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:05
Ну що він знову "розводить" ??? До чого тут розмови про "газ для населення" , якщо з 01 січня 2020 року перестає діяти ПСО для Нафтогазу і ціни для населення стануть РИНКОВИМИ (тобто , прирівняними до промисловості)...
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