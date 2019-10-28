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Дефіцит торгівлі товарами
України продовжує збільшуватися

Дефіцит торгівлі товарами України продовжує збільшуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:29

Дефіцит торгівлі товарами України продовжує збільшуватися

Пропонуємо до обговорення:
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 мільярда доларів, що на 549,9 мільйона доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:29

ну так епоха бедности закончилась
печатаем облигации и спускаем на шмотки и недвижимость
fernandeschmelzer78
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