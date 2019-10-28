|
|
Дефіцит торгівлі товарами України продовжує збільшуватися
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 мільярда доларів, що на 549,9 мільйона доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Дефіцит торгівлі товарами України продовжує збільшуватися
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91927
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:29
ну так епоха бедности закончилась
печатаем облигации и спускаем на шмотки и недвижимость
-
fernandeschmelzer78
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор