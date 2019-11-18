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Герус заявив, що Україна заощадить
на імпорті е/е з РФ 2...

Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2...
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:13

Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2

  blueiceua написав:Открыть со стороны европы и не открыть со стороны россии или белоруси - это называется не открыт а манипулиировать рынком. это называется в том же цивилизованном мире сговором и карается очень строго

Цивілізований світ сам вводить санкції проти Раші, а нам сам бог велів. По угоді з ЄС ми рік варимось в автономному енергоринку, а потім об'єднуємо його з ринком ЄС, правда, тоді закінчиться халява для пересічних, але то таке, неминуче.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:32

  lapay написав:
  blueiceua написав:Открыть со стороны европы и не открыть со стороны россии или белоруси - это называется не открыт а манипулиировать рынком. это называется в том же цивилизованном мире сговором и карается очень строго

Цивілізований світ сам вводить санкції проти Раші, а нам сам бог велів. По угоді з ЄС ми рік варимось в автономному енергоринку, а потім об'єднуємо його з ринком ЄС, правда, тоді закінчиться халява для пересічних, але то таке, неминуче.

И активно наращивает торговлю с ней. А насчет импорта - к 2030-му ВСК АЭС Украины (15 Гвт мощности - 55% генерации) будут выведены из эксплуатации. Строительство новых потребует 100 млрд. долларов (+ проценты по кредитам), а ТЭО проектов, чтобы успеть (АЭС строится 6 лет+), нужно начинать уже сейчас.
Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:41

Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2

  Волгарь написав:Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.

І що з того? Нам будуть скидати дешеві залишки зеленої генерації з ЄС, і в Білорусі будемо купувати, нам буде чиста електроенергія, а вам вугільний дим. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:58

  lapay написав:
  Волгарь написав:Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.

І що з того? Нам будуть скидати дешеві залишки зеленої генерації з ЄС, і в Білорусі будемо купувати, нам буде чиста електроенергія, а вам вугільний дим. :)

Точно, по европейским ценам - от 20-25-ти евроцентов за кВт-ч + реверс от Ужгорода/Чопа до Харькова. Особенно дешево это будет с октября по апрель, когда Европа просто не знает куда девать излишки солнечной генерации, а жители в домах стонут от жары.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 03:32

  lapay написав:
  blueiceua написав:Открыть со стороны европы и не открыть со стороны россии или белоруси - это называется не открыт а манипулиировать рынком. это называется в том же цивилизованном мире сговором и карается очень строго

Цивілізований світ сам вводить санкції проти Раші, а нам сам бог велів. По угоді з ЄС ми рік варимось в автономному енергоринку, а потім об'єднуємо його з ринком ЄС, правда, тоді закінчиться халява для пересічних, але то таке, неминуче.

В Украине закончится не только халява для пересичных, а и сами пересични заканчиваются уже потихоньку. :)
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