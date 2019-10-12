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Що готують власникам
єврономерів

Що готують власникам єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32

Що готують власникам єврономерів

Пропонуємо до обговорення:
Зменшать вартість розмитнення і скасують покарання:

Дивися повний текст Що готують власникам єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32

Хватит церемониться, никаких поблажек. Покупай чесную законно ввезенную машину и свободно катайся. С 01.01 всех штрафовать х******, деньги в бюджет на дороги, мосты, новые предприятия, в тгм числе по отечественному производству електромобилей
bklochok
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