Зменшать вартість розмитнення і скасують покарання:
Дивися повний текст Що готують власникам єврономерів.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32
Що готують власникам єврономерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що готують власникам єврономерів.
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32
Хватит церемониться, никаких поблажек. Покупай чесную законно ввезенную машину и свободно катайся. С 01.01 всех штрафовать х******, деньги в бюджет на дороги, мосты, новые предприятия, в тгм числе по отечественному производству електромобилей
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