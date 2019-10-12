Зменшать вартість розмитнення і скасують покарання:
Дивися повний текст Що готують власникам єврономерів.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32
Що готують власникам єврономерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що готують власникам єврономерів.
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32
Хватит церемониться, никаких поблажек. Покупай чесную законно ввезенную машину и свободно катайся. С 01.01 всех штрафовать х******, деньги в бюджет на дороги, мосты, новые предприятия, в тгм числе по отечественному производству електромобилей
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:52
Защитник советского паноса нашелся. Чтобы таким вот и дальше в карман ложилась растаможка за по сути еврохлам? Что там вообще растамаживать, это хлам, это не новый товар. Сколько денег не давай на дороги все равно будут воровать. Тем более вам никто не мешает ездить на еврономере.
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