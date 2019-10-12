Що готують власникам єврономерів

Додано: Сер 20 лис, 2019 11:16

Опять какие-то временные решения, что за д.... Вы ж орали, что должна быть дешевая растаможка ну и где она? Сколько можно ждать хоть какого-то постоянного решения?

Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.