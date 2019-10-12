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Що готують власникам
єврономерів

Що готують власникам єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32

Що готують власникам єврономерів

Пропонуємо до обговорення:
Зменшать вартість розмитнення і скасують покарання:

Дивися повний текст Що готують власникам єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:32

Хватит церемониться, никаких поблажек. Покупай чесную законно ввезенную машину и свободно катайся. С 01.01 всех штрафовать х******, деньги в бюджет на дороги, мосты, новые предприятия, в тгм числе по отечественному производству електромобилей
bklochok
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:52

Защитник советского паноса нашелся. Чтобы таким вот и дальше в карман ложилась растаможка за по сути еврохлам? Что там вообще растамаживать, это хлам, это не новый товар. Сколько денег не давай на дороги все равно будут воровать. Тем более вам никто не мешает ездить на еврономере.
traindnc
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:16

Опять какие-то временные решения, что за д.... Вы ж орали, что должна быть дешевая растаможка ну и где она? Сколько можно ждать хоть какого-то постоянного решения?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:02

Может им бесплатные квартиры выдавать, кредиты на 50 лет беспроцентные, а ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:08

  KIM написав:Опять какие-то временные решения, что за д.... Вы ж орали, что должна быть дешевая растаможка ну и где она? Сколько можно ждать хоть какого-то постоянного решения?

Устанем ждать ,обещания все давали и раньше,это снова очередной развод,от денег никто не откажется и откаты там хорошие
vitaliyfrolov42
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