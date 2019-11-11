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Водіїв попередили про збільшення
кількості радарів TruCAM

Водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:56

Водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:56

Делайте нормальные материалы, нафиг эта карта ели ее нельзя увеличить!?
usapack2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:58

  usapack2 написав:Делайте нормальные материалы, нафиг эта карта ели ее нельзя увеличить!?

Вы там точные координаты всех TruCAM-ов увидеть собрались? :lol:
-- антирадар в помощь...
_hunter
 
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