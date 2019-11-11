Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:56
Водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM
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Дивися повний текст Водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM.
Додано: Вів 19 лис, 2019 14:56
Делайте нормальные материалы, нафиг эта карта ели ее нельзя увеличить!?
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:58
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