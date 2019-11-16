RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Російська «знижка» на газ
окупиться лише через 28 років...

Російська «знижка» на газ окупиться лише через 28 років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:45

Російська «знижка» на газ окупиться лише через 28 років...

Пропонуємо до обговорення:
У Нафтогазі підрахували, що запропонована російською стороною знижка на постачання газу до України без посередників (пряма купівля газу у Газпрому) в обмін на відмову Нафтогазу від 3 мільярдів доларів перемоги у Стокгольмському арбітражі, окупиться через 28 років.

Дивися повний текст Російська «знижка» на газ окупиться лише через 28 років - Нафтогаз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91934
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:45

Позиция "мальчика мажора".вы сначала получите хоть одну гривна от выигранных споров.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1810
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:59

Ну, если уменьшить зарплаты коболева-витренко то скидак окупиться значительно быстрее.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайці 8 років обманювали Apple
R2 » Пон 18 лис, 2019 17:20
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:20
adikali
Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров
R2 » Суб 16 лис, 2019 10:34
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 11:41
GALeon
Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців
R2 » П'ят 15 лис, 2019 22:06
2 263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 08:41
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8964)
19.11.2019 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.