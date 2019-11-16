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Російська «знижка» на газ окупиться лише через 28 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:45
Пропонуємо до обговорення:
У Нафтогазі підрахували, що запропонована російською стороною знижка на постачання газу до України без посередників (пряма купівля газу у Газпрому) в обмін на відмову Нафтогазу від 3 мільярдів доларів перемоги у Стокгольмському арбітражі, окупиться через 28 років.
Дивися повний текст Російська «знижка» на газ окупиться лише через 28 років - Нафтогаз
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:45
Позиция "мальчика мажора".вы сначала получите хоть одну гривна от выигранных споров.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 15:59
Ну, если уменьшить зарплаты коболева-витренко то скидак окупиться значительно быстрее.
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