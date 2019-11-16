|
|
|
Російська «знижка» на газ окупиться лише через 28 років...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:45
Пропонуємо до обговорення:
У Нафтогазі підрахували, що запропонована російською стороною знижка на постачання газу до України без посередників (пряма купівля газу у Газпрому) в обмін на відмову Нафтогазу від 3 мільярдів доларів перемоги у Стокгольмському арбітражі, окупиться через 28 років.
Дивися повний текст Російська «знижка» на газ окупиться лише через 28 років - Нафтогаз
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91940
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:45
Позиция "мальчика мажора".вы сначала получите хоть одну гривна от выигранных споров.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1810
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:59
Ну, если уменьшить зарплаты коболева-витренко то скидак окупиться значительно быстрее.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:12
Уберут транзит и тогда эти три ярда можно будет засунуть премьеру вместе с таможеником. Они любят когда им ярды засовывают куда не попадя.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2408
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:34
Боевые креблеботы раздосадовались, что Украина будет им меньше платить денег за газ )))
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2728
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1483 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:02
Почти как квартирные газовые счетчики.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8623
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 683 раз.
- Подякували: 1914 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|104
|
|
|2
|213
|
|
|2
|263
|
|