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Стань інвестором: як
заробляти на валютному ринку

Стань інвестором: як заробляти на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:16

Стань інвестором: як заробляти на валютному ринку

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:16

Значить так, беремо кредит у банку, або краще залазимо у офердрафт по картці, там відсотки вищі :-) або ще краще йдемо до Манівео, бо там був Тарас, який завжди нормас чи Сави, який завжди красава і беремо скільки дадуть, бо круті хлопці можуть собі дозволити фінансувати і Тараса і Саву. Сотні відсотків річних не стануть на заваді справжнім інвесторам. Далі йдемо у Космолот чи ще якусь "кидалку" та ставимо того ж дня все на різні "атракціони". Проср.али все? Якщо ні, то йдемо на фаворитбет чи ще кудись і позбуваємося зайвої ліквідності. Якщо і після цього лишилася надмірна ліквідність, то купуємо на всі національних лотерей - хоч держава гроші збере :-) Якщо і після цього залишилася надлишкова ліквідність, тоді йдемо до цих хлопців та "стаємо інвесторами на валютному ринку". Перед цим можна вийти в поле й прикопати декілька монет, вони хоч і не зійдуть, але можуть бути єдиними, що вціліють від пристрасті до легких грошей, якщо, звичайно, про місце їхнього схову нікому не скажете. Якщо нічого не вціліє, то, можливо, отримаєте щеплення від власної дурості на все життя. :-)
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:23

Всюдиносапхайчик зря Вы так.Три девайса разыграют https://d1fyjtrsl71uh.cloudfront.net/up ... ru_t-p.pdf кидка не будет!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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