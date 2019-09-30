RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Rozetka підключилася до
Покупки частинами від monobank

Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:07

Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank

Пропонуємо до обговорення:
Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank

Дивися повний текст Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91936
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:07

Отличная новость. В прошлом приходилось пару раз отдавать предпочтение "Алло" именно из-за того, что Розетка не работала с Монобанком.
Civis
 
Повідомлень: 23
З нами з: 08.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], shapo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість клієнтів monobank перевищила 1,5 млн осіб
R2 » Вів 05 лис, 2019 10:56
7 466
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 00:01
Faceless
Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 07 жов, 2019 10:14
53 3584
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 14:36
andrijk777
Rozetka готується зупинити бізнес 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 30 вер, 2019 09:56
35 3745
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 08:11
Евгений Н.

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78759)
19.11.2019 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.