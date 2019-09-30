Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank
Дивися повний текст Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:07
Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank.
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:07
Отличная новость. В прошлом приходилось пару раз отдавать предпочтение "Алло" именно из-за того, что Розетка не работала с Монобанком.
|