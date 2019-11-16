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В Україні автоматично
зупинятимуть виплати пенсій

В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:01

В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій

Пропонуємо до обговорення:
19 листопада запрацювала автоматична взаємодія між реєстрами Міністерства юстиції України та Пенсійного Фонду.

Дивися повний текст В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій.
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