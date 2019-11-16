RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні автоматично
зупинятимуть виплати пенсій

В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:01

В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій

Пропонуємо до обговорення:
19 листопада запрацювала автоматична взаємодія між реєстрами Міністерства юстиції України та Пенсійного Фонду.

Дивися повний текст В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91939
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 05:19

"Нова взаємодія унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей"?
Тобто невиплачену частину пенсійних накопичень померлого виплачуватимуть його нащадкам? Чи й далі ПФ привласнюватиме собі ці кошти, "чесно дивлячись людям в очі"?
Вже зараз стареньких людей досить мало, а з покоління 60-70х довго на пенсію взагалі мало хто житиме. То "гдє дєньгі, Зін"? Їхні пенсійні внески де подіваються, в "фонд бєдних сіроток"?
techtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Видобуток газу в Україні втричі менший від світового рівня 1, 2
R2 » Суб 16 лис, 2019 19:12
13 954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 15:16
Giroi
У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
R2 » Пон 18 лис, 2019 16:14
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 20:30
Джон
В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК 1, 2
R2 » Пон 18 лис, 2019 08:17
16 1118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:31
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78775)
20.11.2019 07:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.