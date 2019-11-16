19 листопада запрацювала автоматична взаємодія між реєстрами Міністерства юстиції України та Пенсійного Фонду.
Дивися повний текст В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:01
В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій.
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:19
"Нова взаємодія унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей"?
Тобто невиплачену частину пенсійних накопичень померлого виплачуватимуть його нащадкам? Чи й далі ПФ привласнюватиме собі ці кошти, "чесно дивлячись людям в очі"?
Вже зараз стареньких людей досить мало, а з покоління 60-70х довго на пенсію взагалі мало хто житиме. То "гдє дєньгі, Зін"? Їхні пенсійні внески де подіваються, в "фонд бєдних сіроток"?
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:25
Re: В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій
Та судячи з усього - у них там за зекономлені гроші виплачують премії - бо чого б вони так крутилися ... Оті допомоги на поховання - так це взагалі цікава тема ...
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:42
Ничего интересного нет.
После смерти наследникам дается 2 пенсии покойного на похороны еще с советских времен. Другое дело что некторые хитросделанные умудрялись не сообщать об этом в пенсионный фонд и продолжать получать пенсию еще несколько месяцев или даже лет что было несложно когда пенсия приходит на карточку.
Участвовали ли в этом работники пенсионного фонда?
Вряд ли,т.к. у них не было выхода на карточку покойного, а переводить на свою это гарантированно получить срок.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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