RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні автоматично
зупинятимуть виплати пенсій

В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:01

В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій

Пропонуємо до обговорення:
19 листопада запрацювала автоматична взаємодія між реєстрами Міністерства юстиції України та Пенсійного Фонду.

Дивися повний текст В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91944
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 05:19

"Нова взаємодія унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей"?
Тобто невиплачену частину пенсійних накопичень померлого виплачуватимуть його нащадкам? Чи й далі ПФ привласнюватиме собі ці кошти, "чесно дивлячись людям в очі"?
Вже зараз стареньких людей досить мало, а з покоління 60-70х довго на пенсію взагалі мало хто житиме. То "гдє дєньгі, Зін"? Їхні пенсійні внески де подіваються, в "фонд бєдних сіроток"?
techtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:25

Re: В Україні автоматично зупинятимуть виплати пенсій

Та судячи з усього - у них там за зекономлені гроші виплачують премії - бо чого б вони так крутилися ... Оті допомоги на поховання - так це взагалі цікава тема ...
Puente
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:42

  Puente написав:Та судячи з усього - у них там за зекономлені гроші виплачують премії - бо чого б вони так крутилися ... Оті допомоги на поховання - так це взагалі цікава тема ...


Ничего интересного нет.
После смерти наследникам дается 2 пенсии покойного на похороны еще с советских времен. Другое дело что некторые хитросделанные умудрялись не сообщать об этом в пенсионный фонд и продолжать получать пенсию еще несколько месяцев или даже лет что было несложно когда пенсия приходит на карточку.
Участвовали ли в этом работники пенсионного фонда?
Вряд ли,т.к. у них не было выхода на карточку покойного, а переводить на свою это гарантированно получить срок.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:53

Поскольку как показывает практика, в украине все работтает совсем не так как надо, можно предположить что пенсии заблокируются еще живым пенсионерам, а мошенники и так хакнут нужную инфу и деньги.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:55

  techtrans написав:"Нова взаємодія унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей"?
Тобто невиплачену частину пенсійних накопичень померлого виплачуватимуть його нащадкам? Чи й далі ПФ привласнюватиме собі ці кошти, "чесно дивлячись людям в очі"?
Вже зараз стареньких людей досить мало, а з покоління 60-70х довго на пенсію взагалі мало хто житиме. То "гдє дєньгі, Зін"? Їхні пенсійні внески де подіваються, в "фонд бєдних сіроток"?

Какая еще "невыплаченная часть"? -- это совковская солидарная система -- тут нет никаких накоплений.
_hunter
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Волгарь, Модератор і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Видобуток газу в Україні втричі менший від світового рівня 1, 2
R2 » Суб 16 лис, 2019 19:12
13 968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 15:16
Giroi
У Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
R2 » Пон 18 лис, 2019 16:14
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 20:30
Джон
В Україні будується понад дві тисячі нових ЖК 1, 2
R2 » Пон 18 лис, 2019 08:17
16 1125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:31
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.