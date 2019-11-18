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У Чорногорії українців
запідозрили у викраденні 138...

У Чорногорії українців запідозрили у викраденні 138...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:12

У Чорногорії українців запідозрили у викраденні 138...

Пропонуємо до обговорення:
Чоловіки, використовуючи технічні засоби, підключалися до банкоматів одного з комерційних банків і «замовляли» для зняття гроші, які були в пристрої.

Дивися повний текст У Чорногорії українців запідозрили у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:12

Айтинацыя. У нас не забалуешь :)
summacut
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