Чоловіки, використовуючи технічні засоби, підключалися до банкоматів одного з комерційних банків і «замовляли» для зняття гроші, які були в пристрої.
Дивися повний текст У Чорногорії українців запідозрили у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:12
У Чорногорії українців запідозрили у викраденні 138...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Чорногорії українців запідозрили у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів.
Додано: Сер 20 лис, 2019 00:59
Українські заробітчани виходять на новий рівень. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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