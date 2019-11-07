RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
SkyUp запустив продаж
квитків на рейси до Пізи

SkyUp запустив продаж квитків на рейси до Пізи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:24

SkyUp запустив продаж квитків на рейси до Пізи

Пропонуємо до обговорення:
Лоукостер SkyUp Airlines запускає ще один рейс до Італії. Тепер Українці зможуть літати з Києва до Пізи.

Дивися повний текст SkyUp запустив продаж квитків на рейси до Пізи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91940
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:24

Недавно в SkyUp обновили внутренние маршруты в связи с началом зимней навигации полетов--- Львов – Харьков – от 1041 грн;
А теперь смотрим Wizzair на зимнюю навигацию.. возьмем средину зимы январь например.. рейс Львов - Катовице - 279 грн...это без WIZZ Discount Club и рейс Катовице - Харьков 385 грн.. суммарно 279 грн + 385 грн = 664 грн.
Из SkyUp сдается мне такой же лоукост как из фекалий пуля).
Джон
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купівля валюти Нацбанком перевищила її продаж майже в 11...
R2 » Пон 18 лис, 2019 11:06
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 11:06
R2
Продаж реального активу за цифрові активи: відбулася...
R2 » П'ят 15 лис, 2019 09:08
1 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 09:08
yurit
SkyUp запровадив нульовий тариф для перельотів дітей
R2 » Чет 07 лис, 2019 17:43
2 160
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 22:13
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78767)
19.11.2019 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.