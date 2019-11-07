Лоукостер SkyUp Airlines запускає ще один рейс до Італії. Тепер Українці зможуть літати з Києва до Пізи.
Дивися повний текст SkyUp запустив продаж квитків на рейси до Пізи.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:24
SkyUp запустив продаж квитків на рейси до Пізи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SkyUp запустив продаж квитків на рейси до Пізи.
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:24
Недавно в SkyUp обновили внутренние маршруты в связи с началом зимней навигации полетов--- Львов – Харьков – от 1041 грн;
А теперь смотрим Wizzair на зимнюю навигацию.. возьмем средину зимы январь например.. рейс Львов - Катовице - 279 грн...это без WIZZ Discount Club и рейс Катовице - Харьков 385 грн.. суммарно 279 грн + 385 грн = 664 грн.
Из SkyUp сдается мне такой же лоукост как из фекалий пуля).
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