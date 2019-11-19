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Уряд схвалив законопроект, спрямований на боротьбу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Уряд схвалив законопроект, спрямований на боротьбу з бідністю
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Вів 19 лис, 2019 13:42
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