Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Уряд схвалив законопроект, спрямований на боротьбу з бідністю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:23
Уряд схвалив законопроект, спрямований на боротьбу з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд схвалив законопроект, спрямований на боротьбу з бідністю.
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:23
И это конец эпохе бедности?Я этим христопродавцам которые у власти никогда не верил,потому и не голосовал за них.Зря только инвалидом стал по дембелю.Думал что какие то привелегии будут...
|