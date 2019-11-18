Програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.
Дивися повний текст У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ — Мінфін.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 10:14
У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ — Мінфін.
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:14
В 23 году Украина завяжет с МВФ.
В 24 году Украина завяжет с коррупцией.
В 25 с алкоголизмом.
В 26 м преступностью.
А в 27 у Маркаровой закончится трава и она вернётся в реальный Мир. Теперешняя власть отличается невероятным уровнем лживого популизма.
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